إثيوبيا: سحب قواتنا من أبيي يجب أن يكون بموافقة أصحاب المصلحة





شدد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين على ضرورة بقاء قوة حفظ السلام في منطقة أبيي .

وقال ديميكي خلال لقائه مدير الأمم المتحدة لقسم شرق إفريقيا في إدارة الشؤون السياسية و بناء السلام و العمليات غراهام ميتلاند ، اليوم “الاثنين” إن انسحاب القوة من أبيي يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي و الصراعات في المنطقة.

و بحسب الخارجية الإثيوبية فقد ناقش الجانبان طلب السودان من الأمم المتحدة سحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من منطقة أبيي المتنازع عليها ، وأوضح ديميكي أن القوات الإثيوبية موجودة في أبيي على أساس الاتفاق المشترك بين السودان و جنوب السودان و تحت سلطة الأمم المتحدة.

ونوه إلى أن أفراد القوة الإثيوبية يقدمون تضحيات لمنع الحرب ، و أن خروجهم إذا لزم الأمر ، يجب أن يكون بموافقة أصحاب المصلحة وأن يتم الأمر بطريقة كريمة.

و في السادس من أبريل الماضي كشفت وزيرة الخارجية مريم الصادق عن تقدم السودان بطلب للأمم المتحدة لتغيير الجنود الاثيوبيين الموجودين في بعثة يونيسفا المتواجدة في منطقة أبيي بجنود آخرين ؛ لعدم وجود ثقة في الجانب الإثيوبي تسمح بتواجد جنود إثيوبيين داخل العمق الاستراتيجي السوداني.

باج نيوز