قوات جبهة التقراي بإثيوبيا تُسيطر على عاصمة الإقليم مكلي





في تطور جديد في الحرب الإثيوبية الداخلية تقدمت قوات جبهة تحرير تيغراي وسيطرت على مدينة مكلي عاصمة إقليم التقراي، وأكد معلومات فرار القوات الفدرالية ⁧‫من المدينة.

وكن قد أعلنت الحكومة المركزية في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا الحرب على السلطات المتمردة في إقليم تيغراي في شمال البلاد، مع إطلاق الجيش الإثيوبي عملية عسكرية وافق عليها مجلس النواب بإعلان حالة طوارئ في الإقليم بعد طرحه من قبل رئيس الحكومة أبيي أحمد. ويسعى أحمد إلى إعادة فرض سلطة الحكومة الفدرالية في الإقليم الذي تحكمه “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي تتحدى سلطته.

باج نيوز