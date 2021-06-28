وزير الداخلية السوداني يتعهّد بتوفير الحياة الكريمة لمنسوبي الشرطة





تعهّد وزير الداخلية السوداني، عزّ الدين الشيخ، بتوفير الحياة الكريمة لمنسوبي الشرطة، وزيادة ورفع الرواتب بما يتماشى مع ما تواجهه الدولة من أوضاعٍ اقتصاديةٍ.

والأثنين، خاطب وزير الداخلية عزّ الدين الشيخ، منسوبي قوات الشرطة بإدارتها المختلفة بساحة الحرية بالخرطوم في حضور أعضاء هيئتى الإدارة والقيادة.

وأوضح الشيخ أنّ قوات الشرطة تقوم بأدوارٍ فاعلةٍ ومهمةٍ تّجاه المجتمع فى أحلك الظروف مما يتطلّب توفير كافة معينات العمل اللوجستية.

وأشار عز الدين الشيخ إلى قوات الشرطة تتميز بالإنضباط وستمضى مسيرتها رغم الصعاب التى تواجه ظروف البلاد.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز