حمدوك يؤكّد حرص السودان على تنمية التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية





أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن حرص بلاده على تطوير وتنمية التعاون مع كوريا الجنوبية في المجال الاقتصادي.

وبحث حمدوك مع وفد كوريا الجنوبية، تطوير وتنمية التعاون بين السودان وكوريا الجنوبية في المجالات السياسية والاقتصادية وتبادل المنافع بين المؤسسات المالية والتنموية.

وتأتي زيارة الوفد للبلاد في إطار لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

ومن المقرّر أنّ يعقد الجانب السوداني والكوري الجنوبي، الاثنين،منتدىً استثماريًا.

باج نيوز