11 فائدة صحية مذهلة للقرفة





القرفة هي اسم لحاء نبات شجرة استوائية كثيفة دائمة الخضرة يصل ارتفاعها إلى 40 مترا، وعادة ما تستخدم كتوابل، إلا أنها تحتوي على فوائد صحية مذهلة.

ونشر موقع webmd (شركة أمريكية تقدم خدمات المعلومات المتعلقة بالصحة)، 11 فائدة للقرفة عبارة عن خلاصة دراسات وأبحاث لا يزال بعضها قيد الإعداد.

1. تقليل نسبة السكر في الدم

وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على البالغين والحيوانات المصابين بداء السكري أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، على الرغم من أن دراسات أخرى لم تظهر نتائج مماثلة.2.زيادة الأيض

أظهرت دراسة معملية أن زيتا أساسيا في القرفة يسمى سينامالديهيد يمكن أن يستهدف الخلايا الدهنية ويجعلها تحرق المزيد من الطاقة.

هذه أخبار مثيرة لأي شخص يحاول إنقاص وزنه، لكن البحث لا يزال في مراحله الأولى، بحسب الموقع الأمريكي.

3. بشرة رائعة

ابحث في الإنترنت عن “قناع القرفة للوجه” وستجد الكثير من الوصفات التي تدعي أن القرفة تحارب البثور والاحمرار.

هناك القليل جدا لدعم هذا- دراسة واحدة صغيرة فقط وجدت أن القرفة السيلانية، تحديدا، يمكنها محاربة أنواع البكتيريا المعروفة بأنها تسبب حب الشباب.

تشير دراسة معملية صغيرة أخرى إلى أن القرفة يمكن أن تعزز إنتاج الكولاجين، مما قد يساعد بشرتك على الظهور بمظهر أكثر شبابا وحيوية.

4.تساعد في علاج السرطان

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أو الخلايا المزروعة في المعامل، أظهرت القرفة أنها واعدة لقدرتها على إبطاء نمو السرطان وحتى قتل الخلايا السرطانية.

5. انخفاض ضغط الدم

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول القرفة يوميا لمدة 3 أشهر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) بمقدار 5 نقاط.

6. حماية الدماغ

في بيئة معملية، أوقفت القرفة تراكم بروتين في المخ يعد سمة مميزة لمرض ألزهايمر.

وفي دراسة أخرى، كان أداء الفئران التي تناولت القرفة أفضل في متاهة مائية مصممة لاختبار ذاكرتها.

7. تقليل الالتهاب

اتضح أن القرفة كانت من أفضل مضادات الالتهابات في دراسة معملية حديثة بحثت في 115 نوعا من الأطعمة.

نظرا لأن الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أصبحت أكثر شيوعا مع التقدم في العمر، فقد تدعم المزيد من الأبحاث استخدام القرفة كعلاج طبيعي لكبار السن للمساعدة في هذه الأنواع من الحالات.

8. خفض نسبة الكوليسترول

عندما تناول 60 بالغا في دراسة صغيرة نحو ربع ملعقة صغيرة من القرفة يوميا لمدة 40 يوما، انخفض الكوليسترول الضار (LDL).

ووجدت أبحاث أخرى أن تناول كميات مماثلة من القرفة يوميا لمدة تصل إلى 18 أسبوعا، يمكن أن يخفض LDL والكوليسترول الكلي بينما يرفع الكوليسترول الجيد (HDL).

9. محاربة البكتيريا

يمكن للقرفة محاربة العديد من أنواع البكتيريا التي تصيب الناس بالمرض، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية والمكورات العنقودية. ربما يمكن استخدامها كمادة حافظة طبيعية في الأطعمة ومستحضرات التجميل.

10. التخلص من عدوى الخميرة

يبدو أن القرفة لديها القدرة على تدمير فطر المبيضات البيضاء (فطريات المهبل)، الذي يسبب معظم التهابات الخميرة المهبلية.

11. تنظيم دورات الحيض لمتلازمة تكيس المبايض

أثناء تناول جرعة 1.5 غرام (نحو 1/2 ملعقة صغيرة) من القرفة كل يوم لمدة 6 أشهر، كانت النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض تتمتع بفترات أكثر انتظاما للدورة الشهرية، بحسب ما أفادت دراسة واحدة.

سبوتنيك