منى زكي ومحمد هنيدي يلتقيان على شاشة السينما مجددا بعد غياب 23 عاما





كشفت تقارير مصرية، أمس الأحد، عن استعداد الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، لتصوير فيلم سينمائي جديد تشاركه بطولته الفنانة، منى زكي، سيشهد على ثاني تعاون فني بينهما.

ويحمل الفيلم الجديد اسما مؤقتا هو “الجواهرجي”، وهو من تأليف عمر طاهر ومن إخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته كلا من أحمد السعدني وتارا عماد، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.وكان أول لقاء فني جمع بين منى زكي ومحمد هنيدي في الفيلم الشهير “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، الذي عرض في عام 1998، وشهد على انطلاق نجوميتهما إلى جانب الفنانين أحمد السقا وفتحي عبد الوهاب وهاني رمزي.

وتدور أحداث فيلم “الجواهرجي” حول تاجر مجوهرات يجسد دوره محمد هنيدي، وتلعب منى زكي في أحداثه دور زوجته، وتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال منى زكي الفنية مسلسل “لعبة نيوتن”، والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان العام الحالي، ويشارك في بطولته كل محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد.

وينتظر محمد هنيدي طرح أحدث أفلامه “الإنس والنمس” في دور العرض السينمائية، ويشهد على ثاني تعاون فني بينه وبين المخرج شريف عرفة، بعد أن قدما سويا فيلمهما “فوق الصين العظيم”، وهو من إنتاج عام 2004.

يذكر أن فيلم “الإنس والنمس” يعد عودة للفنان المصري للسينما بعد غياب 4 سنوات كاملة، منذ آخر أفلامه “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد”، في العام 2017، وشارك في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

سبوتنيك