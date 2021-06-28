بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 م، وجاء السعر 450.95320 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر يوم الإثنين الذي بلغ 448.63320 جنيه، بحسب رصد كوش نيوز، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 75.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)