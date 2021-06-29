بحث اوجه التعاون الاقتصادي بين السودان واليابان





قال وكيل وزارة الصناعة المهندس إسماعيل شمس الدين الشافعي إن السودان يتطلع لتطوير علاقاته مع اليابان اقتصاديا مشيراً الى حرص الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتطورة وتبادل المعلومات في مختلف مجالات القطاع الصناعي كالسكر والصمغ العربي والصناعات الصغيرة بما يضمن تعزيز العلاقات بين البلدين معددا فرص الإستثمار الصناعي بالبلاد، مشيراً الى مناخ السودان المناسب للاستثمار داعياً الشركات الاستثمارية للدخول في الإستثمار الصناعي في السودان في مختلف الولايات. ورحب بزيارة السفير الياباني ووفده المرافق له بمكتبه اليوم وقدم له كافة المعلومات التي تدعم جهود جذب الإستثمارات اليابانية ودعم وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأكد سفير دولة اليابان هاتوري تاكاشي بحسب سونا أن بلاده تولي إهتماماً خاصاً بعلاقاتها السياسية والإقتصادية والثقافية مع السودان وأنه لمس رغبة عدد من الشركات ورجال الأعمال اليابانيين في الإستثمار بالسودان خاصة بعد التغيير الأخير الذي حدث فيه. وأمن على أهمية التشاور السياسي والاقتصادي وتبادل الزيارات على المستويين في تعزيز العلاقات مشيدا بحجم التعاون الذي وجده من وزارة الصناعة والجهات المعنية في اكتشاف مجالات تعاون اقتصادي وصناعي جديدة.

الخرطوم (كوش نيوز)