وزارة التجارة تستعيد شركات آلت لأفراد في النظام البائد





كشف وزير التجارة والتموين علي جدو آدم عن إستعادة الوزارة لبعض الشركات للوزارة بعد ان خصصت لافراد في العهد البائد لتؤدي دورها في توفير السلع والعملات الحرة وشملت الشركات شركة الحبوب الزيتية، شركة البحر الأحمر، الاقطان والصمغ العربي. وقال جدو ادم بحسب سونا إن تحديد السعر التاشيري للسلع يتم بواسطة اللجنة الفنية المختصة بالوزارة وفق دراسات محددة. وابان ان حملة ضبط الأسواق التي دشنت امس وتستمر لمدة أسبوعين تعتبر نوعية لتوعية المستهلك بحقوقه. وأكد إهتمام الدولة بمعاش الناس مشيراً إلى المعالجات التى وضعت لذلك منها برنامج ثمرات وتنشيط التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية. وشدد على ضرورة محاربة السماسرة والوسطاء ونبه هيئة الجمارك بالالتزام بمنع تجار الشنط نافيا ان تكون الحملة بهدف شن حرب على التجار مبيناً أنها بغرض الرقابة على الأسعار لتفادي استغلال بعضهم الفرص لرفع اسعار السلع بالأسواق دون مبرر. وقال إن هنالك اتجاه لتخصيص نيابات بالمحليات لحماية المواطن وحقوقه. وشدد على اهمية تفعيل قوانين حماية المستهلك لحمايته.

الخرطوم (كوش نيوز)