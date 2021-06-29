الإرصاد:أمطار غزيرة بعدد من الولايات خلال الساعات المقبلة





حذرت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية من تأثر ولايات ( كسلا، القضارف، سنار، النيل الأبيض، كردفان الكُبرى، وسط دارفور، جنوب دارفور وشرق دارفور ) بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية قد تتسبب في جريان عال للمياه في الأودية والمناطق المنخفضة اعتباراً من الساعات المقبلة حتى صباح الغد. ودعت الوحدة بحسب سونا المواطنين توخي الحذر خاصة قاطني المناطق المكشوفة والمنخفضة واخذ التدابير اللازمة وتنظيم انشطتهم الخارجية بحسب التنويه وأضافت الوحدة ان الفاصل المداري اليوم بشمال كسلا ويمر بمدينة عطبرة وشمال مدينة الأبيض والفاشر والجنينة متوقعة ان يحافظ على موقعه خلال الـ24 ساعة المقبلة. وأشارت الهيئة العامة للإرصاد الجوية في تقريرها إلى ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد متخطية الأربعين درجة مئوية.

الخرطوم (كوش نيوز)