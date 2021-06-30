مدير الطيران المدني: ترتيبات لإجلاء العالقين بالهند





تعتزم اللجنة العليا للطوارئ الصحية إرسال طائرة خاصة إلى السودانيين العالقين بالهند بشأن إعادتهم إلى البلاد.

وكشف عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية مدير سلطة الطيران المدني، إبراهيم عدلان في تصريحاتٍ لصحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأربعاء، عن موافقة اللجنة على فتح المطار أمام العالقين بالهند بشأن إعادتهم إلى البلاد بإرسال طائرة خاصة لنقلهم.

وأعلن عن مساعٍ حثيثةٍ بين اللجنة العليا ووزارة الخارجية بشأن مساهمة الحكومة في قيمة تكلفة الرحلة.

وقال” هناك مقترح بتحمّل الحكومة لنصف قيمة التذكرة على أنّ يتكفّل العالقون بدفع الجزء الثاني”.

باج نيوز