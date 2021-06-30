فولكر: موافقة صندوق النقد الدولي على انضمام السودان لـ”هيبك” خطوة مهمة





الخطوة ستفتح مجالات التعاون مع شركاء التنمية والتمويل لدعم التنمية الشاملة.

أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان”يونيتامس”، فولكر بيرتس، إنّ موافقة صندوق النقد الدولي على انضمام السودان إلى مبادرة البلدان المثقلة بالديون”هيبك”، خطوة مهمة تقود إلى تخفيف ديونه.

جاء ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية، الأربعاء، بحسب وكالة السودان الرسمية.

وقال فولكر إنّ الخطوة ستفتح مجالات التعاون مع شركاء التنمية والتمويل لدعم التنمية الشاملة ومكافحة الفقر وزيادة الاستثمارات.

ومؤخرًا، حصل السودان على موافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار.

وخواتيم العام الماضي، استعاد السودان العمليات المالية الدولية والتحاويل النقدية مع عديد من البلدان بعد رفع اسمه من الدول الراعية للإرهاب.

باج نيوز