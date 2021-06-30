انطلاقة زراعة وريّ مساحات القطن بمشروع الجزيرة





فيما تتواصل عمليات نثر سماد الداب والزراعة وتطبيق المبيدات الحشائشية بصورة منتظمة في بقية المساحات بتلك الأقسام .

أعلن محافظ مشروع الجزيرة عمر محمد مرزوق، عن انتظام عمليات ترحيل سماد الداب والمبيدات الحشائشية من مخازن الإدارة بالغيط وتوزيعها للمزارعين في كل الأقسام التي أبدت رغبتها في تمويل الإدارة.

والأربعاء، انطلقت بأقسام الجزيرة الجنوبي والوسط ووادي شعير، والشرقي وقسم الشوال بالمناقل بمشروع الجزيرة عمليات زراعة وري مساحات محصول القطن.

باج نيوز