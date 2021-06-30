السودان يحصل على أول منحة مالية من البنك الدولي





وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، امس على اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار ، لتعزيز الجهود التي يبذلها السودان للتصدي لجائحة كورونا وتوسيع نطاق اجراءات التطعيم في البلاد.

وأكد وزير المالية د. جبريل ابراهيم ، دور البنك في مكافحة كوفيد 19. وقال في تصريح صحفي امس ، إن المنحة المقدمة من البنك الدولي، تعد “اول منحة” من البنك بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ماكان لها ان تتم لولا ثورة ديسمبر المجيدة.

من جانبه اوضح وزير الصحة الاتحادية ، د. عمر نجيب، أن هذه المنحة ينفذ بها اكبر مشروع للتطعيم في تاريخ السودان وذلك بتخصيص 8 ملايين دولار لشراء لقاحات جديدة ، وقال إنه يستهدف 20 مليون مواطن سوداني.

واشار ممثل البنك الدولي، عثمان ديون، الى أن هذه المنحة تأتي في اطار تقليل انتقال العدوى بين السكان، ومنع الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، مما يساعد على تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

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