مهيد الكركابة يكشف ملابسات شائعة اعتزاله





كشف الفنان الشعبي، مهيد الصادق، ملابسات الشائعة التي انتشرت مؤخراً عن اعتزاله الغناء.. الشائعة التي كان مصدرها الصفحة الشخصية لمهيد، أكدت اعتزاله من دون توضيح أسباب.. لكن الصادق ظهر عقب ذلك مؤكداً أن صفحته تعرضت للتهكير وأن من قام بتهكيرها هو من كتب نبأ الاعتزال على لسانه.. الذي اشتهر باسم “مهيد الكركابة” أعلن استعادته الصفحة المهكرة وعلق قائلاً بحسب صحيفة الصيحة: السلام عليكم شباب أول شيء محبة وسلام ليكم تاني شيء حابي أعتذر عن المنشور الاترفع قبل شوية دا (وتم حذفه) وعايز أوضح انو الحساب في الفترة الفاتت كان بتعرض لكمية كبيرة من المهاجمة والبلاغات.

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