وزير الرى يتوجه إلى اثيوبيا





توجه وزير الرى والموارد المائية بروفسيور ياسر عباس صباح اليوم الاربعاء إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الدورى رقم 24 لدول الحوض الجنوبى بمشاركة وزراء الرى والموارد المائية لتلك الدول.

وتناقش الاجتماعات اعتماد الموازنة الجديدة للمشروعات التى تمت فى دول النيل الجنوبى وخطة العمل المستقبلية وتتسلم الكنغو الديمقراطية في ختام الاجتماعات رئاسة الدورة الجديدة من اثيوبيا رئيس الدورة الحالية.

واكد بروفسيور عباس فى تصريحات صحفية قبل توجهه اليوم الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا حرص السودان وانفتاحه على التعاون والتنسيق مع الدول الاعضاء فى حوض النيل عبر مسمياتها المختلفة للاستفادة من الموارد المائية فى الحوض على اسس عادلة ووفقا لمبادىء القانون الدولى للمياه حتى لايحدث ضرر لأى من دول الحوض لافتا إلى وجود فرص عديدة بدول حوض النيل فى مجال المشروعات المائية المشتركة يمكن ان تسهم فى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الحوض .

يذكر أن مجموعة دول النيل الجنوبى تضم السودان وجنوب السودان ويوغندا واثيوبيا ورواندا وبورندى وكينيا وتنزانيا واثيوبيا وتهدف الى التعاون والتنسيق بين دوله لتبادل المنافع المشتركة لشعوب المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى بلدانها.

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