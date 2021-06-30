قيود جديدة للسودان للقادمين من 3 دول لمواجهة كورونا





بتوصيةٍ من اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

أصدرت سلطة الطيران المدني، قرارًا بتمديد منع دخول جميع الركاب القادمين من دولة الهند مباشرةً، والقادمين منها عبر دول أخرى خلال 14 يومًا، حتى الرابع عشر من يوليو المقبل.

وألزمت سلطة الطيران المدني الركاب القادمين من جمهورية مصر العربية ودولة إثيوبيا حصولهم على شهادة سلبية للكرونا(RT-PCR) سارية لـ”72″ ساعة من زمن الوصول إلى مطار الخرطوم الدولي.

وأوضحت أنّه سيتمّ مراجعة الفحص للقادمين من الدول الثلاثة، وإعادة فحص الركاب المشتبه فيهم وحجر كل من تثبت إصابته.

والأربعاء، أفادت تقارير صحفية عن اعتزام اللجنة العليا للطوارئ الصحية إرسال طائرة خاصة إلى السودانيين العالقين بالهند بشأن إعادتهم إلى البلاد.

وحتى، الثلاثاء، وصلت حصيلة الإصابات بفيروس”كوفيد ـ19″ في السودان إلى36658″، فيما تعافى”30516″، وتوفي”2754″.

باج نيوز