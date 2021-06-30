السودان..تشديد على تنظيم وإعادة الاستقرار في أسعار السلع بالأسواق





تستهدف الحدّ من التضخم والقضاء على الفوضي والممارسات الخاطئة.

شدّد وزير التجارة والتموين السوداني علي جدو آدم على تنظيم وإعادة الاستقرار في أسعار السلع بالأسواق وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

وقال جدو في تصريحاتٍ صحفية، بحسب وكالة السودان الرسمية، الأربعاء، إنّ الحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الاسعار التى بدأت الاثنين الماضي تستهدف الحدّ من التضخم والقضاء على الفوضي والممارسات الخاطئة.

وأوضح أنّ إعادة صلاحيات وزارة التجارة والتموين وفق قانون رقم 104 لسنة 2021 والخاص بتحديد صلاحيات وزارات الحكومة الانتقالية تأتي في إطار مسؤوليات الوزارة لتنظيم الأسواق.

وتضم اللجنة العليا التى شكّلت لإعداد الحملة في عضويتها وزير التجارة والتموين ووالي الخرطوم بجانب الجهات ذات الصلة.

وفي الخامس عشر من يونيو الجاري، أصدر وزير التجارة والتموين على جدو، قرارًا قضى بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز