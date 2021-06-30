مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالسودان يتعهّد بتطوير بيئة العمل





يقول مدير دائرة الأجانب الطاهر عبد الحفيظ عبد المجيد بإنّ الزيارة تأتي في إطار تنفيذ خطط وبرامج الإدارة العامة ومتابعة النواحي الفنية لجميع الإجراءات الهجرية المتعلقة بالأجانب.

تعهّد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة آدم ابراهيم عمر الحاج باهتمام إدارته بترقية وتطوير بيئة العمل.

جاء ذلك لدي مخاطبته منسوبي دائرة شئون الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة بحضور طارق سورج عبد الله آدم أحمد ومدراء الدوائر والإدارات.

وأعلن آدم بحسب المكتب الصحفي للشرطة، عن دعمه لمنسوبي الدائرة تخفيفًا لأعباء المعيشة في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن متمثّلةً في تحفيز القوة ودعم المتجر ليسهم في استقرار الشرطي ماديًا ومعنويًا حتى يتفرّغ لأداء واجبه على الوجه الأكمل.

باج نيوز