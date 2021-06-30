نمر يطلع على سير أعمال تصفية بعثة اليوناميد





اطلع والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن لدى لقائه اليوم بمكتبه بمقر حكومة الولاية بالفاشر مدير الدعم ببعثة ال(يوناميد) السيد اوستن على أعمال التصفية والترتيبات التي تقوم بها البعثة لمغادرة البلاد نهائيا بعد انتهاء فترة عملها بدارفور في الثلاثين من ديسمبر الماضي وانتهاء فترة أعمال التصفية اليوم الموافق الثلاثين من يونيو.

وتطرق اللقاء بالبحث لكيفية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لإكمال عمليات الانسحاب النهائي ونقل متعلقات البعثة لاعادتها إلى دولها، كما بحثا أيلولة المقر الرئيسي للبعثة بالفاشر إلى الولاية وكيفية توظيفه لخدمة المواطنين في الأعمال المدنية، واكد نمر التزام حكومته بالتعاون مع البعثة لتسريع خروج المعدات والآليات التابعة للامم المتحدة لاعادتها إلى دولها، وأعلن نمر أن المقر الرئيسي لبعثة اليوناميد سيتم تخصيصه لصالح مواطني محلية الفاشر بعد أن تسليم مقرات اليوناميد في المحليات الأخرى للمحليات التابعة لها، كما أعلن الوالي ان مستشفى البعثة بالمقر الرئيسي سيخصص لتقديم الخدمات العلاجية لمواطني المدينة قريبا، واعدا بأنه سيقوم بزيارة ميدانية لتفقد المقر، مشددا بأن مخلفات مقتنيات اليوناميد ستؤول لخدمة المواطنين، محذرا بأنه لن يسمح بتكرار حوادث النهب والسرقات التي حدثت في المواقع الأخرى التي اخلائها ببعض المحليات .

ومن جانبه (بحسب سونا) وصف السيد اوستن مدير الدعم ببعثة اليوناميد ومسؤول ملف تصفية البعثة ان الاجتماع مع والي شمال دارفور كان مثمرا ومفيدا، واضاف ان الاجتماع ساهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين البعثة وحكومة الولاية لاكمال اعمال التصفية توطئة لخروج البعثة بصفة نهائية .

(كوش نيوز )