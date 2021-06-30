لجنة امن الولاية الشمالية تناقش مدى التزام شركات التعدين بالاشتراطات





– ناقش اجتماع لجنة أمن الولاية الشمالية برئاسة والي الولاية بروفسير امال محمد عز الدين الإجراءات التي اتخذت لمتابعة تنفيذ قرار حكومة الولاية الخاص بحظر ممارسة القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح لأي عمل بالأصالة أو الوكالة في مجال التعدين الاهلي في الولاية.

وأشار مقرر اللجنة اللواء شرطة حقوقي منصور الحاج مدير شرطة الولاية في تصريحات عقب الاجتماع، إلى مناقشة الخطط الأمنية في مناطق التعدين ومدى التزام شركات التعدين بالاشتراطات التي بموجبها منحت الرخص وأكد مقرر لجنة أمن الولاية، استقرار الخارطة الجنائية وعدم ارتفاع في البلاغات.

كما اوضح مدير شرطة الولاية (بحسب سونا) إلى مجهودات الشرطة في العمل الكشفي والمنعي للجريمة وكان اجتماع لجنة أمن الولاية الشمالية قد تناول سير تامين امتحانات شهادة مرحلة الأساس وترتيبات ترحيل أوراق امتحانات الشهادة السودانية للمركز.

(كوش نيوز )