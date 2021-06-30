تنسيقية الحرية والتغيير بكادقلي موكب (30)يونيو دعم لحكومة الفترة الانتقالية





انطلق موكب ذكرى (30) يونيو بمدينة كادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان اليوم وسط هتافات وزغاربد وشعارات تندد بالقصاص لدماء الشهداء حيث بدأ الموكب عقب صلاة الظهر من ميدان الحرية وجاب شوارع المدينة الي ان وصل إلى أمانة الحكومة بكادقلي ومن ثم اتجه إلى ميدان الحرية مرة أخرى.

(بحسب سونا) للمشاركين في الموكب، قال طه ادم عمران القيادي بتنسيقية الحرية والتغيير بجنوب كردفان ان موكب (30) يونيو يأتي سند ودعم لحكومة الفترة الانتقالية ولتعزيز وتأهيل الوضع الاقتصادي وتطويره. مؤكدا حرصهم التام لحماية الثورة من المتربصين وتفويت الفرصة على أعداء ثورة ديسمبر المجيدة. مشيرا إلى أن موكب الثلاثين من يونيو إعادة اللحمة الوطنية للجيش ونتجت منه التوقيع على الوثيقة الدستورية لحكومة الفترة الانتقالية التي تحكم السودان. فيما أضاف الأستاذ سيد يحي دبوكه تنسيقية الحرية والتغيير بان موكب الثلاثين من يونيو هو يوم عظيم اصطفت حوله جموح الشعب السوداني لاستعادة للشعب سطوته، وقال ان موكب اليوم دعم للقوى الثورية نحو مشروع وطني لخلق توازن جديد، وأردف قائلا إن ذكرى 30 يونيو فيها العديد من الوقائع الحزينة فيها فض الاعتصام وله رمزية تاريخية. فيما كشف راشد حميدة ادريس بأن المواكب التي انتظمت في البلاد جاءت لتؤكد حرصها لحماية الثورة لاستكمال هياكلها للعبور بالسودان الي مصاف الدول المتقدمة.

(كوش نيوز )