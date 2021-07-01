السلطات الأمنية تقبض علي تجار العملة في الجزيرة





أعلن الدكتورعبد الله ادريس الكنين والي ولاية الجزيرة في التنوير الإعلامي للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة بمقرها بمدني مساء اليوم أن لجنة إزالة التمكين بالولاية أكملت عدد من ملفات الفساد ودفعت بالتوصيات للجنة المركزية. وقطع بأن لجنة التمكين بالولاية تعتبر من أقوى اللجان في السودان، وأضاف إن التنوير يهدف لعكس نشاط اللجنة وتنوير المواطنين بعمل اللجنة خلال الفترة السابقة وتوقع أن يتم الإعلان عن الكثير من ملفات الفساد خلال الفترة القادمة، واشار والي الجزيرة إلى إن إعلان حالة الطواري بولاية الجزيرة سابقا أسهم في القبض علي عناصر من النظام المباد حاولت زعزعت أمن الولاية وإستغلال حرية التعبير والمواكب السلمية، وكشف عن القبض علي عدد من تجار العملة بالولاية بواسطة لجنة إزالة التمكين والجهات الأمنية وعبر عن إشادته بجهود شرطة الولاية في حماية المواكب السلمية والتعامل من المواطنين بصورة مشرفة وحضاريه وناشد والي الجزيرة المواطنين تسليم ملفات الفساد للجنة إزالة التمكين والعمل علي حماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيد. من جانبه أعلن الأستاذ جمال محمد نور مقرر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية(بحسب سونا) أن اللجنة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد عدد من عناصر النظام المباد في محاولات للنيل من مكتسبات الثورة إلى جانب القبض علي عدد من تجار العملة، وأضاف أن لجنة إزالة التمكين قامت بحماية المواكب السلمية بولاية الجزيرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية فضلاً علي عمل اللجنة في العديد من ملفات الفساد التي تم تسليمها للجنة المركزية، وأكد إن اللجنة ستظل تدافع عن مكتسبات الثورة وحماية المواطنيين. إلى ذلك أكد الأستاذ طة عواض عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة أن الجموع التي خرجت اليوم في جميع أنحاء البلاد تؤكد إستمرار الثورة، وقال إن مطالب الثوار مستحقة في إستكمال الهياكل التنفيذية والتشريعية وأشاد بجهود الشرطة في رصد العناصر التي حاولت إستغلال المواكب لإحداث أعمال تخريبية.

الخرطوم (كوش نيوز)