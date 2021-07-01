لدينا ما يكفي من السكر لنهاية العام





اعلن السيد وزير التجارة والتموين علي جدو آدم ان وزارته قد صدقت باستيراد مليون و407 الف طنا من السكر خلال الفترة من 3 يناير الى 31 مارس من هذا العام. وقال في تصريح (بحسب لسونا ) أن هنالك كميات وفيرة من السكر ولا توجد فجوة حسب التقارير، مبيناً أن الكمية المصدقة بجانب الانتاج المحلي تغطي استهلاك البلاد خلال العام الحالي والبالغ اثنين مليون طن. ولضلف أن خمس شركات قد منحث تصاديق لاستيراد السكر بواسطة لجنة خاصة لتنظيم استيراد سلعة السكر، وأشار الى متابعة تنفيذ التصاديق بواسطة مباحث التموين لتفادي السمسرة والتلاعب في تلك السلعة الاستراتيجية. وأكد أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب بالتصاديق الخاصة باستيراد سلعة السكر.

الخرطوم (كوش نيوز)