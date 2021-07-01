د. الهادي ادريس يصف قواته باللبنة الاولى لتنفيذ الترتيبات الامنية





تفقد دكتور الهادي ادريس عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية قواته بمعسكر الشهيد عادل شادول بمنطقة الكدرو العسكرية، ووصفها بأنها اللبنة الاساسية لتنفيذ الترتيبات الامنية على صعيد الاندماج وخلق جيش قومي واحد وفق ما نص عليه اتفاق جوبا للسلام وحث دكتور اديس لدى مخاطبته قواته اليوم على الصبر وتحمل الصعاب في استيعاب الجرعات التدريبية العسكرية وكافة ما يتلقون من علوم العسكرية على ايدي استخبارات القوات المسلحة من اجل ان يغدوا نخبة في إطار الجيش الوطني السوداني الواحد . ودعا قواته الى الانخراط في عمليات التدريب والتواصل مع رفقائهم واخوتهم في الجيش السوداني من اجل تنزيل اتفاق السلام على ارض الواقع ، حتى يحس الجميع بنتائجه وان يعم الاستقرار وينعم به الوطن والمواطنين من إجل غد مشرق نتطلع اليه . وبدا دكتور الهادي سعيدا وهو يصافح جنوده بتشابك الايدي وسط تعالي هتافاتهم المصاحبة بترديد الأناشيد الوطنية بحضور قيادات الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة التي تشرف على عملية تدريب قواته مشيدا بما يقومون به من عمل وصفه بأنه وطني رائع و قدم له قادة الاستخبارات تنويرا عن احوال قواته وما يتقلونه من عمليات تدريب بالمعسكر.

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