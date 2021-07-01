النيابة العامة:لم تسجل اي حالات وفاة أو إصابة





افادت الغرفة المركزية التي شكلها النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان لمتابعة سير المواكب والمسيرات التي انطلقت اليوم الاربعاء بالعاصمة الخرطوم ومدن الولايات المختلفة انه بفضل الخطة التفصيلية المحكمة للنيابة العامة والتنسيق المحكم مع الأجهزة ذات الصلة ان الغرفة لم تسجل اي حالات وفاة أو إصابة في العاصمة أو الولايات.

وكشفت الغرفة ان النيابة العامة وبالتنسيق مع القوات الشرطية إستطاعت اليوم القبض علي عدد ٧٣ من المتفلتين وأنه تم إيداعهم حراسات الشرطة المختلفة وتم تدوين بلاغات في مواجتهم تحت المواد ٦٩ و٧٧ من القانون الجنائي والمتعلقة بالشغب والإزعاج العام .

وأكدت الغرفة أن النائب العام المكلف ظل في حالة متابعة لصيقة للأوضاع أثناء المواكب وأنه أشاد بالروح السلمية والمسئولية الكبيرة التي ابداها المتظاهرين.

سونا