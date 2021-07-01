الخرطوم..”الفحل” يبعث برسالة اطمئنان بشأن امتحانات شهادة الأساس





أعلنت الإدارة العامة للتعليم الأساس بالخرطوم، عن أنّ أعمال التصحيح ستنتهي الأسبوع المقبل بصورة نهائية.

وقال مدير الإدارة العامة للتعليم الأساس حمزة الفحل، إنّ أعمال التصحيح وصلت ما بين”50% ـ 70%”، مشيرًا إلى أنّ عملية التصحيح سارت بصورة طبيعية وسلسة، مطمئنًا التلاميذ والأسرّ.

ودفع الفحل برسالة شكرٍ إلى الإدارات التنفيذية وإدارات المحليات والمعلمين في مراكز التصحيح ومنظمات المجتمع المدني والشرطة والأمن على الدور المتكامل الذي يقومون به.

باج نيوز