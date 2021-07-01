بنك السودان المركزي يعلن نتائج المزاد السادس للنقد الأجنبي





أعلن بنك السودان المركزي عن أنّ حصيلة المزاد السادس للنقد الأجنبي بلغت 29.982 مليون دولار.

وقال البنك بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، إنّ المزاد حقّق قبولاً عاليًا شارك فيه 22 بنكًا، وأنّ الطلبات المقدّمة وصلت إلى 132، فيما قبلت 117 طلبًا.

وأضاف” إجمالي الطلبات المستلمة 37.696 مليون دولار علما بأنّ القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار والمبلغ الذي تم تخصيصه 29.982مليون دولار لعدد 92 طلباً مستوفيًا لشروط المزاد،وتمّ استبعاد 38 طلبًا”.

وأوضح البنك أنّ أعلى سعر صرف تمّ التنفيذ به 446 دولار أمريكي، فيما كان الأدنى 429 دولار أمريكي.

وحدّد بنك السودان المركزي الثامن من يوليو المقبل موعدًا لإجراء المزاد السابع بمبلغ وقدره 50 مليون دولار أمريكي.

وتأتي مزادات النقد الأجنبي، إنفاذًا لسياسات بنك السودان المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعرالصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف.

وفي فبراير، أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار ، في السوقيين الرسمي والموازي.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز