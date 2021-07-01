عودة أكثر من 44 ألف نازح إلى غرب دارفور





أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 44500 نازح إلى غرب دارفور في الأسابيع الماضية.

ووفقًا لوكالة السودان الرسمية، الخميس، فإنّ النازحين كانوا قد دخلوا منطقة الجنينة نتيجة للنزاعات التي كانت تجري منذ بداية عام 2021 في مناطق مختلفة داخل وحول الجنينة بولاية غرب دارفور.

وأشارت إلى أنّ منطقة الجنينة استقبلت أكثر من 105 آلاف نازح.

وقالت المنظمة إنّ هناك انخفاضًا بنسبة 30 % في عدد النازحين القادمين إلى الجنينة وما حولها في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو من نفس العام.

وأضافت” من بين 44500 نازح رجعوا إلى مناطقهم، عاد ما يقرب من 16800 شخصًا إلى حي الجبل، وعاد حوالي 15000 شخص إلى مخيمي كريندينج 1 و2، وعاد حوالي 6800 شخص إلى أماكن أخرى في الجنينة، كما عاد 3350 نازحًا إلى بيت السلطان، وحوالي 2700 شخص إلى أماكن خارج الجنينة”.

باج نيوز