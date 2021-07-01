الأمين العام لديوان الزكاة يشيد بإدارة الجودة والتميز





شهد الأمين العام لديوان الزكاة مولانا أحمد عبد الله عثمان، بحضور مديري الإدارات العامة بالديوان وأمين زكاة الشركات الاتحادية وأمين زكاة ولاية الخرطوم وأمين زكاة المغتربين، اليوم، عرض تقرير مشروع بناء نظام الجودة حسب نظام الـ(آيسو) 2015/9001 الذي قدمته مديرة إدارة الجودة والتميز الأستاذة بدرية حسن جبريل. وقدمت مديرة إدارة الجودة(بحسب سونا)شرحاً مفصلاً عن عمل الفريق المكلف بإعداد هذا المشروع لبناء نظام الجودة وفق معايير الـ(آيسو). وأشاد الأمين العام لديوان الزكاة بإدارة الجودة والتميز على هذا المشروع الذي سيمكن الديوان من إحكام وتجويد أعماله وفق معاييرالجودة العالمية، مطالبا بإنزال نظام الجودة لأرض الواقع، موجهاً بتذليل كافة العقبات حتى إكمال تطبيق مشروع بناء نظام الجودة بديوان الزكاة حتى يضطلع الديوان بدوره في تقديم الخدمات بسهولة ويسر لأصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين.

الخرطوم(كوش نيوز )