حجر: اتّفاق جوبا وضع معياراً حقيقياً وشفافاً لمعالجة قضايا السودان





كشف عضو مجلس السيادة الإنتقالي الطاهر أبوبكر حجر، عن أنّ اتّفاق جوبا لسلام السودان وضع معياراً حقيقياً وشفافاً لمعالجة كافة قضايا السودان.

وشدّد أبوبكر على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ بنود اتّفاق جوبا، لاسيما البروتوكولات الثمانية الخاصة بولايات دارفور.

ودعا حجر إلى ضرورة التمسّك بالوحدة الوطنية ، ونبذ الصراع القبلي والجهوي، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف” التعايش السلمي يعدّ السبيل الأوّحد لحلّ كافة قضايا السودان”.

وجدّد عضو مجلس السيادة عزم الحكومة الانتقالية على استكمال عملية السلام في السودان، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وتكوين جيشٌ وطنيٌ قومي موّحد، بجانب تشكيل القوات المشتركة التي ستنتشر في كلّ ولايات دارفور من أجلّ السلام وتأمين المواطنين في قراهم ومزارعهم.

وفي الثالث من أكتوبر، وقّعت الحكومة الانتقالية اتّفاقًا لإحلال السلام مع الحركات المسلّحة.

باج نيوز