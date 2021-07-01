بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الجمعة 2 يوليو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الجمعة 2 يوليو 2021 م، وجاء السعر 451.12710 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر يوم الخميس الذي بلغ 451.10780 جنيه، بحسب رصد كوش نيوز، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 76.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)