التجارة تكشف خطة السيطرة على انفلات الأسعار





كشف وزير التجارة علي جدو، عن الإجراءات القانونية ضد تلاعب التجار والسماسرة في أسعار السلع خلال أغسطس المقبل.

وأكد جدو، بدء الحملة الأولى من قبل الوزارة للأسواق خلال ثلاثة أيام، وتستمر إلى أسبوعين من أجل توعية المواطنين بالقوانين.

وأوضح بحسب العين الإخبارية، أنه بعد الأسبوعين تبدأ حملة توفيق أوضاع التجار بوضع ديباجة الأسعار ومراقبة لضبط الأسواق.

وقال إن الهدف من الحملة للرقابة ومحاربة السماسرة في السوق، وليس حرب من الحكومة ضد التجار. وأشار إلى تشكيل لجنة فنية لمتابعة تكلفة السلع من المصانع حتى وصولها إلى الأسواق ووضع السعر التأشيري عليها.

( كوش نيوز)