(أسر الشهداء): دعوة (الشعبي) للعفو (استهبال)





أكد الأمين العام لمنظمة أسر الشهداء كشة عبد السلام تمسكهم بالقصاص.

واستنكر كشة في تصريح لـ(السوداني) دعوة حزب المؤتمر الشعبي بتغيير شعارات القصاص بالعفو،لافتاً إلى أن الإسلام اقر القصاص، واضاف:لماذا يعترض الإسلاميون على كلام الله؟

وقال كشة إن الإسلاميين لم يتسامحوا مع ابنائهم بفض الاعتصام وقتلوهم واغتصبوهم والقوهم بالنيل، مشدداً على أنهم مدعون للإسلام بزيف وتضليل وحاكمية باسم الله

وتابع: دعوة الشعبي تندرج تحت (الاستهبال) الذي مارسه الإسلاميون على الشعب طيلة ال30 عاماً الماضية.

السوداني