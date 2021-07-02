السودان يستنجد بروسيا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن





اطلعت وزيرة الخارجية، د. مريم الصادق المهدي، نظيرها الروسي سيرغي لافروف، على الاسباب التي دعت السودان لمطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول أزمة “سد النهضة الإثيبوبي”.

وطلبت مريم خلال اتصال هاتفي مع لافروف دعم بلاده بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن لموقف السودان وحث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي لما يمثله من تهديد لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين وسلامة المنشآت الحيوية بالسودان. بجانب حث اديس ابابا لاستنئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الاطراف في إطار زمني محدد تتفق عليه الاطراف الثلاثة.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالزيارة المرتقبة للوزيرة إلى روسيا لبحث كافة أوجه التعاون والشراكة بين البلدين.

وأكد دعمه لحل الخلاف بشأن سد النهضة ودياً، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف .

السوداني