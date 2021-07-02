الحلنقي: الفنانون والقنوات يتعاملون مع الاغنية كأنها (لقيطة)





طالب الشاعر اسحق الحلنقي القنوات القضائية والإذاعات الإلتزام بحفظ الحق الأدبي والمادي للشعراء الذين يتم بث أعمالهم الغنائية بأصوات كثير من الفنانين في مختلف القنوات والإذاعات دون أخذ الاذن منهم أو الرجوع اليهم وعدم منحهم حقهم المادي.

وقال الحلنقي :(مايحدث من فوضي في القنوات والإذاعات ببث أعمالنا الغنائية بدون أذننا أو حفظ حقوقنا المادية والأدبية أمر محزن للغاية وفيه كثير من الاستهبال ، حيث يتم التعامل مع الأغنية كأنها (لقيطة) فيما يجني من خلالها الفنانين ملايين الجنيهات وترمي للشاعر صاحب الأغنية ب(الفتافيت).

موضحا :(أطالب كل القنوات والاذاعات الالتزام بقانون الحقوق المجاورة وإحترامنا كشعراء قدمنا عصارة مانملكه من إبداع تغني به عمالقة الفنانين والا أنني سأتخذالاجراء القانوني اللازم حفظا لحقوقي الأدبية والمادية وحسما للفوضي ولا عذر لمن أنذر.

( كوش نيوز)