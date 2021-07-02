الهجرة الدولية: عودة أكثر من (44) ألف نازح إلى الجنينة





أكدت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 44 ألف نازح دخلوا منطقة الجنينة نتيجة للنزاعات التي كانت تجري منذ بداية عام 2021 في مناطق مختلفة داخل وحول الجنينة بولاية غرب دارفور، قد عادوا إلى أماكنهم الأصلية خلال الأسابيع القليلة الماضية .

ووفقا لتقديرات المنظمة و إحصاءاتها حتى النصف الأخير من يونيو الماضي، فان منطقة الجنينة و ما حولها استقبلت أكثر من 105 آلاف نازح (اي حوالى 21000 أسرة.

وقالت المنظمة إن هناك انخفاضا بنسبة 30 % في عدد النازحين القادمين إلى الجنينة وما حولها في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو من نفس العام مما يؤكد عودة النازحين إلى مواقعهم الأصلية مع استقرار الوضع الأمني.

وأشارت المنظمة إلى أنه من بين 44500 نازح رجعوا إلى مناطقهم، عاد ما يقرب من 16800 شخص إلى حي الجبل، وعاد حوالى 15000 شخص إلى مخيمي كريندينج 1 و2، وعاد حوالى 6800 شخص إلى أماكن أخرى في الجنينة. علاوة على ذلك، عاد 3350 نازحًا إلى بيت السلطان، وحوالى 2700 شخص إلى أماكن خارج الجنينة .

(كوش نيوز)