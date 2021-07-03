بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 3 يوليو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 3 يوليو 2021 م، وجاء السعر 451.12710 جنيه للدولار وهو مثل سعر يوم الجمعة الذي بلغ 451.12710 جنيه، بحسب رصد كوش نيوز، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 76.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)