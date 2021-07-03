تدشين صادر المانجو لليبيا واستمرار الصادر لأسواق الخليج





أعلن وزير الزراعة الدكتور الطاهر إسماعيل حربي اليوم تدشين عدد من برادات صادر المانجو للجماهيرية العربية الليبية مشيرا الى إتجاه بعض المستثمرين لتصدير المانجو لدول الخليج . وعبر الوزير لدي مخاطبته إفتتاح مهرجان المانجو السنوي في نسخته الـ22 الذي نظمته اليوم جمعية فلاحة البساتين السودانية بالتعاون مع المركز السوداني لتعقيم الصادرات البستانية بفندق كورال عن سعادته بافتتاح المهرجان ووقوفه علي المعروضات التي تتعلق بالمانجو . واردف بالقول “قد تأكد لي إننا جميعا منتجين ومصنعين ومصدرين لهذا المحصول نسير في المسار الصحيح ونسعي للإستفادة القصوي من هذا المحصول الذي نتميز به ” وبحسب وكالة سونا للأنباء، أشار الي أن المانجو محصول بستاني وهو من المحاصيل الرئيسية التي نستهدفها في وزارة الزراعة لتحقيق المسار الإقتصادي الزراعي في السودان مشددا علي تأكيد الوزارة علي زراعة محاصيل ذات قيمة عالية وتصنيعها ومد السوق المحلي والعالمي بها ،مبينا إن إنجاز هذه العملية بالصورة المطلوبة سيحقق النمو الاقتصادي المطلوب،قائلا ” قد تاكد لي ان العاملين في المجال المانجو من منتجين ومؤسسات خاصة وحكومية يعملون بالصورة المطلوبة في انتاج النوعيات المختلفة والجيدة من المانجو سواء من الانتاج بالداخل او المستوردة من الخارج ،مؤكدا وجود منتجين جادين يعملون في تصنيع المانجو وكذلك مستثمرين جادين في عملية الصادر . وعبر الوزير عن شكره وتقديره لجميع العاملين في مجال انتاج وتصنيع وتصدير المانجو مؤكدا دعم الوزارة لهذه الفئة حتي تحقق الهدف المنشود لافتا لتمتعنا بموقع ممتاز من السوق العربي والأوروبي .

الخرطوم(كوش نيوز)