الصيحة: الخارجية تكشف أوضاع السودانيين الموقوفين بالسعودية





أكّدت سفارة السودان بالرياض، أنّ المملكة العربية السعودية ظلّت تتعامل مع السودانيين المتواجدين بالمملكة بما فيهم الموقوفين.

وقال نائب رئيس بعثة السودان الدبلوماسية بالرياض، محمد إسماعيل بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، السبت، إنّ عملية الإيقاف والترحيل للأجانب أمر حصري للأجهزة الأمنية والقضائية السعودية ولا مجال للتلاعب فيها.

ولفت إلى أنّ السفارة بها ضابط شرطة برتبة ملازم أوّل مهمته الأساسية متابعة قضايا الموقوفين مع السلطات السعودية والسودانية منذ لحظة الإيقاف وحتى لحزة الترحيل والتأكّد من سلامة الإجراءات.

وقال إسماعيل إنّ السلطات السعودية متعاونة معهم، وإنّ وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف، خصّ السفارة السودانية بضابط شرطة سعودي من منسوبي وزارته لمساعدة السفارة في متابعة قضايا الرعايا السودانيين.

باج نيوز