أديب: مؤشرات ايجابية للحصول على دعم فني لدول أجنبية للجنة فض الاعتصام





كشف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في قضية فض الاعتصام، د. نبيل أديب لـ(السوداني) عن اتصالات اسفرت عن مؤشرات ايجابية للحصول على دعم لوجستي من دول أجنبية – لم يسمها- للجنة، مشيرا إلى انه لم يتم تحديد موعد لاستلامه .

ومؤخراً طالبت لجنة التحقيق بدعم فني خارجي لتحليل فيديوهات فض الاعتصام.

وقال د. نبيل إن عمل اللجنة مستمر ولم يتوقف رغم تأخر وصل الدعم اللوجستي، مؤكداً إمكانية اعادة استجواب أعضاء المجلس السيادي أو غيرهم اذا رأت لجنة الخبراء الفنيين ضرورة اعادة استجوابهم .

صحيفة السوداني