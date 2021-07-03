إحالة (24) متهماً للمحكمة بالشروع في تنفيذ عمليات إرهابية للمحكمة





أحالت النيابة العامة بلاغ خلية الأمن الشعبي ، للمحكمة المختصة التي حددت يوم غد الأحد أولى جلساتها للنظر في البلاغ.

وتعود تفاصيل البلاغ المدون بالرقم ٤٤/ ٢٠١٩م لورود معلومات للأجهزة الأمنية بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بالمؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية.

وداهمت النيابة بالتنسيق مع الجهات المختصة مقر الخلية الإرهابية بمنطقة الطائف بالخرطوم وتم العثور بالمكان على أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) فقد اسفرت التحريات والتحقيقات التي قامت بها النيابة لاحقاً عن القبض على عدد ٢٤ متهما تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر وعدد من المواد الأخرى.

صحيفة السوداني