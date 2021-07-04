خبير اقتصادي: لم يتم إعفاء ديون السودان بعد والطريق ما زال طويلاً





أوضح الدكتور عبدالله أحمد الحسن الخبير والمحلل الاقتصادي أنه في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المنعقد في الـ 26من يونيو المنصرم 2021 قرر الصندوق والبنك الدولي أن السودان وصل نقطة القرار في المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، وأن هذا لا يعني أنه قد تم إعفاء أي من ديون السودان مبيناً أن القرار فقط يعني أن السودان قد تأهل للمشاركة في المبادرة رسمياً ولكن لا يزال الإعفاء عملية طويلة ومشروطة بشروط صعبة.

وقال الدكتور عبدالله إنه سيتم إكمال الإعفاء إذا واصل السودان في تطبيق نفس السياسات الحالية وعززها بحزم داعمة من جنسها وحقق معايير معروفة ومرضية للصندوق تؤهله للوصول إلى نقطة الإكمال (الإنجاز) وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من الآن.

وأضاف الحسن أن هذا يعني قضية الديون في أفضل الأحوال لن تنتهي قبل ثلاث سنوات من الالتزام بالبرامج المتفق عليها مع صندوق النقد، نافياً الحديث الذي راج عن أن الديون قد تم اعفاؤها، مشيرا الى ان ما تم هو خطوة قد تسهل الحصول على بعض الدعم من البنك الدولي ولكن اعفاء الديون ما زال في المستقبل.

صحيفة السوداني