5 طرق طبيعية تقضي على جرثومة المعدة





انتشرت في الآونة الأخيرة الإصابة بجرثومة المعدة التي تطول فترة علاجها، رغم المواظبة على تناول الأدوية للقضاء عليها. ووفق «نيويورك تايمز» (الخميس)، يؤكد أطباء المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها تصيب ثلثي سكان العالم، (بحسب عكاظ) وتجنبا للآثار الجانبية للعلاجات الدوائية، عرضوا 5 علاجات طبيعية، هي:

ملعقة من العسل على الريق، والاعتماد على زيت الزيتون القادر على التصدي لـ8 سلالات من البكتيريا الحلزونية المسببة للجرثومة، كما يقلل تناول كوب واحد من العرقسوس يوميا فرص الإصابة، ويمنع استنشاق زيت الليمون نموها وفق تجارب أخيرة أجريت على الفئران، علاوة على تناول القليل من هلام الألوفيرا يوميا؛ إذ ينتج 6 مواد مقاومة للجرثومة، ويقلل الإصابة بقرحة المعدة والتهاب الأمعاء، وأخيرا الإكثار من براعم البروكلي واستبدال الشاي الأحمر بالأخضر.

الخرطوم

(كوش نيوز)