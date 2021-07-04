نمر يطلع على برامج الوكالات الأممية والمنظمات الدولية بشمال درافور





اطلع والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، على الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوكالات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية بالولاية. (بحسب سونا) وأمن لدى لقائه اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر بمديري وممثلي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية العاملة بالولاية بحضور مفوض العون الإنساني دكتور عباس يوسف آدم، على خطط وبرامج تلك المنظمات، ووصفها بالمهمة والداعمة لجهود الدولة في المجالات الخدمية والتنموية. ووعد بالعمل مع كافة جهات الإختصاص من أجل تذليل كافة الصعاب التي تواجه الوكالات و المنظمات العاملة بالولاية حتى تتمكن من مواصلة تنفيذ أنشطتها وبرامجها المختلفة، كما وعد بمواصلة عقد اللقاءات مع الوكالات والمنظمات العاملة بالولاية للمزيد من التعاون والتنسيق وتحديد الأولويات وكيفية تنفيذها. وأوضح مفوض العون الإنساني أن اجتماع الوالي مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بالولاية جاء بغرض التعارف والتعريف بالأنشطة والبرامج وتأكيد استمرار التنسيق والتعاون بين حكومة الولاية والمنظمات من أجل إعادة خارطة الخدمات الإنسانية إلى جميع المناطق بالولاية مع التركيز على مناطق الهشاشة. فيما قدم ممثلو الوكالات والمنظمات الدولية التهنئة لوالي الولاية بمناسبة اختياره والياً للولاية كجزء من مكتسبات واستحقاقات إتفاقية جوبا للسلام.

الخرطوم (كوش نيوز)