ضبط شبكة إجرامية متخصصة في عمليات الإتجار بالبشر





تمكن فريق ميداني متخصص يتبع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، دائرة الجريمة المنظمة و المستحدثة (إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر)، من ضبط شبكة إجرامية منظمة تقوم بتمويل عمليات الإتجار بالبشر داخل وخارج البلاد. و تفيد متابعات (المكتب الصحافي للشرطة) أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية دائرة الجرائم المستحدثة تفيد بوجود شبكة إجرامية ضالعة في عمليات للإتجار بالبشر، وبناءا على هذه المعلومات وجه مدير الإدارة بتشكيل فريق ميداني متخصص لكشف هوية أفراد هذه الشبكة وإماطة اللثام عن نشاطها الإجرامي، و تم تحريك الفريق تحت إشراف مدير إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ومتابعة ميدانية من رئيس فرعية مطار الخرطوم، وقد نجح الفريق في معرفة هوية المشتبه بهم وتحديد مواقع وجودهم بدقة، وبعد توفر تلك المعطيات تم وضع خطة محكمة للإيقاع بأفراد الشبكة الإجرامية ووضع حدٍ لنشاطهم الإجرامي من خلال نصب كمين محكم أسفر عن ضبط أحد أفراد الشبكة بمنطقة أبوزيد غربي أمدرمان والذي يعتبر المتهم الرئيس والقائد الأول للشبكة وهو يقود عربة برادو و بحوزته 4 ضحايا إتجار، وعند إخضاعه للتحري اتضح أنه لديه عدة بلاغات أخرى بالإدارة، ويخضع الآن لمزيد من التحريات بخصوص تلك البلاغات، و جاري البحث عن بقية أفراد الشبكة. يذكر أن السفارة الأمريكية بالخرطوم (بحسب سونا) قد أشادت بجهود السودان في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، مما أهله ليحتل المركز الثاني في تقرير الإتجار بالبشر للعام (2021)، وهي إشادة تبرهن على الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الشرطة في مكافحة كافة الجرائم والمظاهر المخالفة للقانون.

الخرطوم (كوش نيوز)