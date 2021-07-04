التنمية الاجتماعية تعلن إجازة خطتي إنهاء زواج القاصرات وختان الإناث





أعلن السيد احمد بخيت آدم وزير التنمية الاجتماعية إجازة خطتي إنهاء زواج القاصرات وختان الإناث على المستوى الاتحادي والوزاري وهي الآن في انتظار إجازتها من السيد رئيس مجلس الوزراء. وامتدح لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة المجلس القومي لرعاية الطفولة (بحسب سونا)أدوار المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة اليونيسيف على تنظيمهم لهذه الورشة التدريبية المهمة لمجتمع الولايات. وحث أمناء الولايات على العمل على الخطط وترجمتها إلى مشروعات وبرامج لتنفيذها في مجتمعاتهم المحلية. وأشارت السيدة نجاة الأسد، الأمين العام المكلف للمجلس القومي للطفولة، للتحديات التي تواجه قطاع الطفولة. وطالبت متخذي القرار وأفراد المجتمع بالعمل والتكاتف للارتقاء بأوضاع الطفولة في البلاد والقضاء على الأعراف الاجتماعية السالبة. يذكر أن المجلس القومي لرعاية الطفولة نظَّم بالتعاون مع منظمة اليونيسف اليوم الأحد، ورشة حول بناء قدرات مجالس الطفولة الولائية لأمناء المجالس والنواب في الولايات. وحضر الورشة في يومها الأول و التي ستستمر لمدة أسبوع ممثلو مجالس الطفولة لحوالي 15 ولاية، بهدف بناء قدراتهم وتعريفهم بالدور التنسيقي للمجلس القومي والمجالس الولائية لرعاية الطفولة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بملفات الأعراف الاجتماعية السالبة وآليات تغييرها.

الخرطوم (كوش نيوز)