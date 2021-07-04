صحة الخرطوم:تطلق خدمة الـ(كول سنتر)





دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، مركز اتصال الكول سنتر للرقم 221، لاستخراج شهادات التطعيم لـ(كوفيد 19)، وذلك عقب الرابط الذي دشنه الـ(قمسيون) الطبي في الأسابيع الماضية. وقال د. محجوب تاج السر منوفلي المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم وفق ( سونا) إن ذلك يأتي في إطار التنسيق مع الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية والـ(قمسيون) الطبي، موضحا أن مركز الـ(كول سنتر) يعمل على مدار الـ24 ساعة، ويأتي ذلك في إطار تجويد تقديم الخدمة وزيادة المواعين وتخفيف الازدحام وتقليل ساعات الانتظار، وذلك لخلق تواصل مع أكبر عدد من طالبي شهادات التطعيم، وتفاديا لإشكاليات ضعف الانترنت، حيث يتم الرد مباشرة على طالب الخدمة، ويطلب من المستفيد الرقم الوطني ومراكز تلقى الجرعتين، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم طباعة الشهادة واستلامها مباشرة من الـ(قمسيون) الطبي. وأكد منوفلي ميزه تلك الخدمة في التواصل المباشر وتوضيح الإشكاليات من غير انتظار، موضحا أن شهادة التطعيم تحتوي على رمزQR المعتمد في كافه المطارات، وذلك منعا للتزويروقال محجوب إن وزارته قامت بالتنسيق مع معهد الصحة العامة بمعالجة إشكاليات إدخال البيانات.

الخرطوم ( كوش نيوز )