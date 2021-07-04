للتخلص من إجهاد العين ..إليك هذه الحلول البسيطة





تتعدد الأسباب التي تقف وراء تعرض العين للإجهاد والتعب منها قلة النوم أو الجلوس وقت طويل أمام الشاشات المضيئة أو النظام الغذائي الغير متكامل.

وينصح الخبراء باتباع بعض الأساليب البسيطة عند التعرض لإجهاد العين حتى يشعر المصاب بالراحة، ومن بينها ما يلي:

1-أخذ راحة من استخدام الشاشات الإلكترونية لا تقل مدتها عن 20 دقيقة يبتعد فيها الشخص عن استخدام تلك الشاشات.

2-البعد عن مسببات الحساسية عن طريق البقاء في المنزل قدر الإمكان .وغلق نوافذ السيارة أثناء القيادة، مع ضرورة الالتزام بالأدوية ومضادات الهيستامين التي يوصي بها الطبيب.

3-ترطيب العين باستخدام القطرات والحرص على شرب كمية كافية من المياه خلال اليوم. لتجنب إصابة الجسم بالجفاف بشكل عام، والعين بشكل خاص.

4-استعمال الكمادات على العين كونها تساعد في استرخاء عضلات العين وتقليل انتفاخ الجفون وزيادة تدفق الدم للعين.

5-تغيير النظارة الطبية .فلا بد من زيارة الطبيب المختص لإجراء فحص والتأكد من عدم الحاجة إلى تغيير النظارة.

الامارات نيوز