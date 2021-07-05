وزير شؤون مجلس الوزراء: الحملة القومية لمراقبة أسعار السلع ستقوم بتحديد أسعار تأشيرية





أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف التزام كافة الأجهزة التنفيذية المختلفة لإنجاح الحملة القومية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في صفحته الشخصية فيس بوك أمس عقب مشاركته في إنطلاق الحملة القومية لمراقبة الأسواق و ضبط الأسعار “قمنا بزيارة إلى السوق الشعبي أمدرمان بمرافقة وزيري الداخلية و التجارة و التموين وستتواصل جهود وزارة التجارة و التموين بإجراءات مكثفة مع الشركات و المصانع و متابعة السلع من إنتاجها حتى استهلاكها لضمان التأكد من جودتها و ربط سعرها بتكلفة الإنتاج، و هو الأمر الذي سيجد منا كامل الدعم و التنسيق.

وأردف إلتقينا بعدد من أصحاب المحال التجارية و مرتادي السوق، حيث قدمنا لهم الشرح الوافي عن الحملة و أهدافها و أهم الإجراءات والعمليات التي ستقوم بها حكومة الفترة الإنتقالية لإنجاح هذه الحملة، كما إستمعنا لهم بعناية عن جملة التحديات و الصعوبات التي تواجههم إضافة لأهم الأسباب الرئيسية وراء زيادة أسعار السلع و تقلبات السوق.

ونوه الى أن الحملة تقوم على تحديد أسعار تأشيرية لعشر سلع أساسية، يلزم التجار بوضع ديباجات تحدد سعرها، وتعمل الدولة مع مختلف الجهات لضمان استقرار أسعارها.

صحيفة الجريدة